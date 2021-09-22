Главные новости 21 сентября: Малиновский зажег в Серии А, Металлист выбил Десну из Кубка Украины, лихорадка Барселоны
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 сентября.
Украина
Львовский Рух разгромил Николаев и пробился в 1/8 финала Кубка Украины. Харьковский Металлист выгрыз победу у Десны и прорвался в следующий раунд национального кубка.
Киевское Динамо официально получило нового спонсора. Черниговская Десна рискует получить бан из-за задолженностей.
Европа
В чемпионате Италии Аталанта победила Сассуоло и поднялась в зону Лиги чемпионов – видеообзор матча с ассистом и предголевым пасом Руслана Малиновского.
Миланский Интер на классе разобрался с Фиорентиной и вернул лидерство в Серии А. Мадридский Атлетико одержал волевую победу над Хетафе и установил новый рекорд Ла Лиги.
Кубок лиги: Манчестер Сити разгромил Уиком без Зинченко, Брентфорд с покером соперника Украины уничтожил Олдхэм, а Ливерпуль одолел Норвич.
Другие топ-события
Испанская Барселона определила претендентов на место Кумана – журналист обнародовал список с явным фаворитом. Президент каталонцев Жоан Лапорта своеобразно отреагировал на вопрос о будущем тренера на Камп Ноу.
Маурисио Почеттино оправдано заменил Месси – ПСЖ официально подтвердил проблемы аргентинского нападающего. Французскому гранду приписывают фантастический вариант на случай увольнения наставника ПСЖ.