Украина

Львовский Рух разгромил Николаев и пробился в 1/8 финала Кубка Украины. Харьковский Металлист выгрыз победу у Десны и прорвался в следующий раунд национального кубка.

Киевское Динамо официально получило нового спонсора. Черниговская Десна рискует получить бан из-за задолженностей.

Европа

В чемпионате Италии Аталанта победила Сассуоло и поднялась в зону Лиги чемпионов – видеообзор матча с ассистом и предголевым пасом Руслана Малиновского.

Миланский Интер на классе разобрался с Фиорентиной и вернул лидерство в Серии А. Мадридский Атлетико одержал волевую победу над Хетафе и установил новый рекорд Ла Лиги.

Кубок лиги: Манчестер Сити разгромил Уиком без Зинченко, Брентфорд с покером соперника Украины уничтожил Олдхэм, а Ливерпуль одолел Норвич.

Другие топ-события

Испанская Барселона определила претендентов на место Кумана – журналист обнародовал список с явным фаворитом. Президент каталонцев Жоан Лапорта своеобразно отреагировал на вопрос о будущем тренера на Камп Ноу.

Маурисио Почеттино оправдано заменил Месси – ПСЖ официально подтвердил проблемы аргентинского нападающего. Французскому гранду приписывают фантастический вариант на случай увольнения наставника ПСЖ.