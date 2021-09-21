Аталанта не очень удачно начала чемпионат. Подопечные Джан Пьеро Гасперини только в компенсированное время дожали Торино, а потом потеряли очки с Болоньей, уступили Фиорентине и с большим трудом одержали минимальную победу над Салернитаной – причем родные болельщики увидели лишь поражение от "фиалок". Именно поэтому в домашнем поединке против невыразительного Сассуоло даже ничья была недопустима.

Аталанта с проблемами обыграла худшую команду Серии А – неплохой матч Малиновского, замены приносят результат

Малиновский неплохо провел последние матчи (в отличие от конкурентов), поэтому тренерский штаб бергамасков поставил Руслана в стартовый состав. Аталанта вышла на игру с перевернутым треугольником впереди – украинец играл на одной линии с Сапатой, а под ними расположился Пессина. Эта модель сработала уже на 3-й минуте: Малиновский избежал офсайда на правом фланге и получил передачу от Дзаппакосты, после чего выполнил прострел на дальнюю штангу – а Госенс замкнул. 1:0!

В следующие 10 минут "Богиня" провела еще несколько неплохих атак, которым, однако, не хватало завершения. Сассуоло же мог сравнять счет на 13-й вследствие красивого разворота Дефреля вокруг Демираля и фактического выхода один на один с Муссо – Грегуар мощно пробил с линии штрафной, но мяч полетел значительно выше ворот. Это был один из последних моментов гостей в первом тайме. В дальнейшем игру вела Аталанта.

Так, уже на 15-й Госенс ​​мог оформить дубль, замкнув прострел Дзаппакосты, однако в последний момент мяч срезали с его пути. На 24-й с дистанции пробил Малиновский – мяч прошел над левой девяткой! Еще через семь минут Пессина ворвался на левый край штрафной и покатил сферу в дальний нижний угол (немного неточно), а в следующей же атаке Сапата бил головой метров с шести. Выше ворот!

Наконец, на 37-й минуте давление бергамасков завершилось логичным голом: Малиновский открылся на линию штрафной и обыгрался с Сапатой, тот отдал пас на правый край, а Дзаппакоста оттуда нанес удар в дальний угол – 2:0! Впрочем, спокойно довести матч до перерыва Аталанте не удалось, ведь на 44-й минуте Берарди сместился с правого фланга и неожиданно выстрелил под ближнюю штангу. 2:1!

Во втором тайме хозяева продолжили владеть инициативой. Уже на 48-й минуте они заработали стандарт на правом фланге – угол был довольно острым, но Малиновский все равно решился с него бить. Получилось слишком высоко. После этого эффективность действий Руслана начала падать, а после 15 минут второго тайма украинец еще и сел на желтую карточку. Хавбек завелся и при этом не приносил пользы, поэтому Джан Пьеро Гасперини заменил его на Иличича. Шла 62 минута матча.

На тот момент просела эффективность не только у Малиновского, но и у всей Аталанты. На 54-й минуте бергамаски даже могли пропустить второй гол в результате подачи, которую Дефрель замыкал из пределов вратарской, однако мяч полетел выше ворот. Этот момент долгое время оставался единственным после перерыва, однако свежий Иличич прервал тишину на 66-й минуте, выстрелив с линии штрафной под перекладину – сфера прошла в сантиметрах от каркаса ворот!

Джан Пьеро Гасперини через три минуты после этого эпизода освежил фланги, вместо Дзаппакосты и Госенса выпустив Пеццелу и Меле, однако эти замены никак не усилили игру. До 84-й минуты в активе бергамасков не было ни одного момента, кроме перспективного выхода Сапаты один в один в результате удачного рикошета – впрочем, Консильи вовремя вышел из ворот на угол штрафной, выбив мяч из-под ног Дувана. Сассуоло огрызнулся несколькими забросами, однако протиснуться сквозь оборону "Богини" ему не удалось. Болельщики начали посвистывать.

В эндшпиле встречи у Сассуоло просто завершились силы. Они пытались вести контригру, но у гостей вообще не держался мяч. Аталанта начала прижимать соперника, чему также способствовал выход Пикколи и Пашалича на 84-й минуте. Первый уже на 85-й мог закрывать матч, открывшись на линии штрафной и мощно пробил низом. Консильи парировал. На 87-й Пеццела попытался выстрелить с дистанции, но получилось слишком неточно.

Уже в компенсированное время Пикколи потерял еще одну возможность отличиться, не успев замкнуть прострел с правого фланга и не подхватив отскок после сейва Консильи. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Аталанты со счетом 2:1. Бергамаски набрали 10 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Серии А.

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