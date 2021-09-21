Динамо официально получило нового спонсора
Киевское Динамо объявило о сотрудничестве с сервисом доставки Rocket.
Динамо заключило трехлетнее соглашение с украинской компанией Rocket, которая занимается доставками, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Партнерство будет включать проведение ряда совместных социальных активностей под эгидой клуба. В частности, Rocket планирует предоставить специальные условия для владельцев абонементов, активно участвовать в digital-проектах Динамо и предоставлять материально-техническую поддержку клубным социальным программам.
Отметим, что киевляне уже сотрудничают с А-Банком, New Balance (технический спонсор) и букмекерской компанией FavBet.
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