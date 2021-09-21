"Фиалки" с первых минут принялись играть первым номером. И едва не открыли счет в дебюте – Бираги мощно пробил из-за пределов штрафной, но мяч разминулся с дальним углом ворот.

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В ответ "нерадзурри" решили напомнить о своем чемпионском статусе. Барелла на 8-й минуте пробил со средней дистанции – мяч задел защитника и улетел на угловой. И все же территорию под контроль взяла Фиорентина. Интер в свою очередь старался как можно выше прессинговать подопечных Итальяно и попытался поймать флорентийцев на ошибках на своей половине.

Но еще больше миланцам пришлось попотеть у ворот Хандановича. Вот Влахович обыграл защитника и бил под перекладину – словенский кипер выполнил сэйв. А дальше "фиалки" провели серию атак левым флангом, нащупав проблемную зону под ответственностью Дармиана и Шкриняра.

В конце концов, гол Фиорентины пришел как раз оттуда. На 23-й минуте Гонсалес выиграл силовую дуэль у Шкриняра, убежал по левой бровкой и прострелил вдоль ворот, а Риккардо Соттиль в одно касание замкнул дальнюю штангу – 1:0!

Пропущенный мяч дезориентировал чемпиона. Зато флорентийцы организовали еще несколько атак, которые вполне могли завершиться голами. Однако, хозяевам не хватало завершающего удара. Интер пришел в себя ближе к перерыву. Серия стандартов добавила ребятам Индзаги уверенности, поэтому на 37-й минуте "нерадзурри" даже забили. Однако, автогол после прострела Перишича справедливо отменили из-за офсайда.

Второй тайм "фиалки" тоже попытались начать интенсивно. Однако, Интер быстро отодвинул игру от своих ворот и шокировал хозяев двумя голами в течение трех минут. Сначала миланцы разыграли образцовую атаку, в финале которой Барелла отпасовал Дармиану, а Маттео мастерски пробил в дальний угол. На 55-й минуте же Чалханоглу фирменно подал угловой, а Эдин Джеко переиграл всех на втором этаже и пробил Дронговски.

Неожиданно оказавшись у разбитого корыта, Фиорентина попыталась снова захватить инициативу. Но, в отличие от первой половины, поддерживать высокий темп "фиалкам" оказалось трудно. Как следствие, большинство попыток флорентийцев прорваться к воротам Хандановича завершались молниеносными контратаками Интера.

Тот же Лаутаро Мартинес упустил три момента в течение трех минут. Сначала аргентинец не смог замкнуть прострел партнера, дальше не нанес акцентированный удар, а после навеса Чалханоглу с углового не попал в ворота.

Далее же "зажег" Николас Гонсалес. Вингер "фиалок" сначала напомнил о себе ударом с линии штрафной – мяч пролетел над перекладиной. А на 78-й латиноамериканец умудрился заработать две желтые карточки подряд за бурные споры с арбитром и пошел отдыхать досрочно. Этот момент и подытожил крах мечтаний флорентийцев на положительный результат.

Тем не менее, пищу для размышлений тренерскому штабу донецкого Шахтера Фиорентина предоставила. Подопечные Итальяно выглядели довольно убедительно в первом тайме. Формация 4-3-3 оказалась крайне неудобной для Интера, а методическое давление на слабые места "нерадзурри" в обороне позволяло регулярно создавать голевые моменты. А еще опыт "фиалок" ярко доказал, что ослаблять хватку против чемпиона Италии – подписать себе смертный приговор.

Добил хозяев на 87-й минуте Иван Перишич. Алексис Санчес (!) пасом из глубины разрезал редуты флорентийцев, Гальярдини скинул на хорватского ветерана, и тот спокойно отправил мяч в сетку ворот Дронговски – 1:3.

Эта победа позволила Интера вернуться в лидеры чемпионата Италии. "Нерадзурри" набрали 13 очков в пяти турах и теперь будут ждать матчей основных конкурентов. Сами же миланцы в субботу, 25 сентября, сыграют сверхинтересный поединок против Аталанты, а уже 28 сентября встретятся в Киеве с Шахтером.

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