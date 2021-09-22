Аталанта победила Сассуоло в рамках 5-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Сассуоло на "Футбол 24".

Команды провели яркий первый тайм, в течение которого и были забиты все три гола в отчетном поединке. Победа подняла Аталанту в зону Лиги чемпионов, а Сассуоло с тремя поражениями подряд остался на 13-м месте.

Аталанта победила Сассуоло и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский отыграл 63 минуты, отдав ассист и предголевой пас

Аталанта открыла счет уже на 4-й минуте. Это Малиновский ассистировал Госенсу. Второй забитый мяч бергамасков тоже не обошелся без участия Руслана. В его активе уже преддголевой пас – завершали атаку Сапата и Дзаппакоста. По гостей перед свистком на перерыв точным шедевральным ударом из-за пределов штрафной ответил Берарди.