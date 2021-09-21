Лионель Месси получил повреждение в матче с Лионом (2:1) и будет вынужден пропустить следующий поединок ПСЖ против Метца, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Месси пропустил тренировку ПСЖ – вся правда о конфликте с Почеттино

Врачи парижан диагностировали ушиб на колене. За двое суток 34-летнего аргентинца ожидает контрольный осмотр медиков, тогда и определятся сроки возвращения Лионеля.

Напомним, на 76-й минуте поединка с Лионом тренер ПСЖ Маурисио Почеттино решил заменить Месси, что не понравилось форварду, и он демонстративно не пожал руку наставника. Уже 28-го сентября парижане встретятся с Манчестер Сити в Лиге чемпионов.

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