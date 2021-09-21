"Если Десна будет систематически не платить и возникнут существенные долги перед футболистами, это позволит ребятам возможность разорвать контракт по уважительной причине и, в дальнейшем, получить от Десны и сумму фактической задолженности, и сумму компенсации за досрочное расторжение контракта.

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Понятно, что сейчас разрывать контракт рано, сентябрь только. Нет смысла ребятам получать статус свободных агентов и сидеть без игровой практики, ждать открытия зимнего трансферного окна. А вот если Десна и дальше будет накапливать долги, то ближе к зиме футболисты покинут клуб, в дальнейшем получив от последнего и фактическую задолженность, и компенсацию за досрочное расторжение контрактов.

КДК уполномоченный применять санкции за невыполнение клубами условий контрактов, но на самом деле все немного сложнее. Чтобы применить санкции, нужно установить факт нарушения условий контракта, а рассмотрение контрактных споров – юрисдикция Палаты по разрешению споров. Ранее за невыполнение решений Палаты именно КДК УАФ сначала применял финансовые санкции, потом снимал очки. Сейчас немного иначе: Палата рассматривает дело по существу, принимает решение, присуждает футболисту деньги и дает срок на выполнение вступило в силу решение, в основном – 45 дней с момента направления футболистом претензии в клуб.

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В случае невыполнения решения в указанный срок, к клубуприменяется санкция в виде запрета на регистрацию новых футболистов. Если решение будет принято по Десне, и клуб его не выполнит в срок (не рассчитается с футболистом), то получит бан, то есть не сможет регистрировать новых футболистов до момента полного расчета по решению Палаты.

Согласно банов будет столько, сколько решений по обращениям футболистов, по каждому индивидуально. Не платить – это не выход для клуба. Это не та история, которая ничем не грозит – не платить, сейчас все хорошо, а потом само собой разрулится. Не разрулится, а наоборот – накроет, как снежный ком", – рассказала Богданова в интервью Fanday.

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