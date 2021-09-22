Головні новини 21 вересня: Маліновський запалив у Серії А, Металіст вибив Десну з Кубка України, лихоманка Барселони
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 21 вересня.
Україна
Львівський Рух розгромив Миколаїв і пробився в 1/8 фіналу Кубка України. Харківський Металіст вигриз перемогу в Десни та прорвався в наступний раунд національного кубка.
Київське Динамо офіційно отримало нового спонсора. Чернігівська Десна ризикує отримати бан через заборгованості.
Європа
У чемпіонаті Італії Аталанта перемогла Сассуоло й піднялася в зону Ліги чемпіонів – відеоогляд матчу з асистом і передгольовим пасом Руслана Маліновського.
Міланський Інтер на класі розібрався з Фіорентиною і повернув лідерство в Серії А. Мадридський Атлетіко здобув вольову перемогу над Хетафе та встановив новий рекорд Ла Ліги.
Кубок ліги: Манчестер Сіті розгромив Віком без Зінченка, Брентфорд із покером суперника України знищив Олдхем, а Ліверпуль здолав Норвіч.
Інші топ-події
Іспанська Барселона визначила претендентів на місце Кумана – журналіст оприлюднив шорт-лист з явним фаворитом. Президент каталонців Жоан Лапорта своєрідно відреагував на питання про майбутнє тренера на Камп Ноу.
Маурісіо Почеттіно виправдано замінив Мессі – ПСЖ офіційно підтвердив проблеми аргентинського нападника. Французькому гранду приписують фантастичний варіант на випадок звільнення керманича ПСЖ.