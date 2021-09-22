Україна

Львівський Рух розгромив Миколаїв і пробився в 1/8 фіналу Кубка України. Харківський Металіст вигриз перемогу в Десни та прорвався в наступний раунд національного кубка.

Київське Динамо офіційно отримало нового спонсора. Чернігівська Десна ризикує отримати бан через заборгованості.

Європа

У чемпіонаті Італії Аталанта перемогла Сассуоло й піднялася в зону Ліги чемпіонів – відеоогляд матчу з асистом і передгольовим пасом Руслана Маліновського.

Міланський Інтер на класі розібрався з Фіорентиною і повернув лідерство в Серії А. Мадридський Атлетіко здобув вольову перемогу над Хетафе та встановив новий рекорд Ла Ліги.

Кубок ліги: Манчестер Сіті розгромив Віком без Зінченка, Брентфорд із покером суперника України знищив Олдхем, а Ліверпуль здолав Норвіч.

Інші топ-події

Іспанська Барселона визначила претендентів на місце Кумана – журналіст оприлюднив шорт-лист з явним фаворитом. Президент каталонців Жоан Лапорта своєрідно відреагував на питання про майбутнє тренера на Камп Ноу.

Маурісіо Почеттіно виправдано замінив Мессі – ПСЖ офіційно підтвердив проблеми аргентинського нападника. Французькому гранду приписують фантастичний варіант на випадок звільнення керманича ПСЖ.