Вокруг главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино распространяется все больше слухов.

Скандальная замена Лионеля Месси в матче с Лионом может дорого стоить аргентинском специалисту. Парижане уже якобы присматриваются к кандидатам, которые могли бы возглавить команду.

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Испанское шоу El Chiringuito сообщило, что ПСЖ думает над приглашением Зинедина Зидана, если Почеттино таки уволят. Одна французская пресса (в частности RMCSport) называет такой вариант фантастическим. Отмечается, что экс-наставник Реала не планирует возвращаться к работе до 2022 года и думает исключительно о сборной Франции.

К слову, в нынешнем сезоне ПСЖ выиграл все матчи в рамках Лиги 1, но стартовал в Лиге чемпионов с ничьей против Брюгге и проиграл Суперкубок Франции Лиллю.

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