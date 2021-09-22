Кубок лиги: Ман Сити разгромил Уиком, Брентфорд с покером соперника Украины уничтожил Олдем, Ливерпуль одолел Норвич
Завершился ряд матчей 3-го раунда Кубка английской лиги. Отчет поединков с участием представителей Премьер-лиги читайте на "Футбол 24".
Англия, Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли – Рочдейл – 4:1
Голы: Родригес, 50, 60, 62, 77 – Бизли, 47
Брентфорд – Олдхэм – 7:0
Голы: Форсс, 3, 16, 44, 60, Висса, 38, 87, Диарра, 43 (автогол)
Уотфорд – Сток Сити – 1:3
Голы: Флетчер, 61 – Пауэлл, 25, Клукас, 80, Таймон, 85
Куинз Парк Рейнджерс – Эвертон – 2:2 (пенальти – 8:7)
Голы: Остин, 18, 34 – Динь, 30, Таунсенд, 47
Манчестер Сити – Уиком – 6:1
Голы: де Брюйне, 29, Марез, 43, 83, Фоден, 45+1, Торрес, 71, Палмер, 88 – Хенлен, 22
Норвич – Ліверпуль – 0:3
Голы: Минамино, 4, 80, Ориджи, 50
Нереализованный пенальти: Цолис, 42 (Н)
Фулхэм – Лидс – 0:0 (пенальти – 5:6)
Шеффилд Юнайтед – Саутгемптон – 2:2 (пенальти – 2:4)
Голы: Стивенс, 8, Макберни, 66 – Диалло, 23, Салису, 53
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На Тёрф Мур главные события развернулись после перерыва. Рочдейл забил первым усилиями Бизли, но быстро посыпался. Резервист "кларетовых" Джей Родригес оформил покер за каких-то 27 минут и не только вывел Бернли в следующий раунд, а и сделал серьезную заявку на место в старте команды Шона Дайча.
По схожему сценарию прошел матч и в Манчестере. Скромный Уиком забил Сити первым (Хенлен на 22-й), однако пропустил трижды в ответ еще до перерыва. Отличились основные исполнители "горожан" – Кевин де Брюйне, Рияд Марез и Фил Фоден. Во второй половине Ман Сити забил еще три. Голы в активе Феррана Торреса, того же Мареза и юниора Коула Палмера.
Семь мячей также увидели зрители в Брентфорде. "Пчелы" отгрузили первые пять Олдхэму в стартовые 45 минут. Еще дважды подопечные Томаса Франка забили во втором тайме. Героем поединка стал финский нападающий Маркус Форсс, оформивший покер. Другой форвард – Иоанн Висса – забил дважды. Еще один гол "совы" оформили в собственные ворота.
Разгромил своего оппонента и Ливерпуль. В соперниках мерсисайдцев был аутсайдер АПЛ Норвич. В старте вышел Такуми Минамино и сделал дубль, а третий мяч "красных" в активе Дивока Ориджи. Проявил себя и третий кипер Куивин Келлехер – ирландец парировал одиннадцатиметровый Христоса Цолиса при счете 1:0.
Попрощались с турниром еще два представителя элиты. Эвертон проиграл послематчевую серию пенальти после перестрелки со столичным КПР (2:2), а Уотфорд без шансов уступил Сток Сити дома (1:3).
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