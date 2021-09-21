Экс-тренер Ювентуса Андреа Пирло сейчас является основным кандидатом Барселоны на замену Рональда Кумана, сообщает Barça Universal со ссылкой на слова журналиста Жерара Ромеро.

Куман получит солидную компенсацию от Барселоны, если каталонцы откажутся от его услуг

Также в список каталонского клуба входят: Хави Эрнандес (Аль-Садд), Антонио Конте (без клуба), Эрик Тен Хаг (Аякс) и Марсело Бьелса (Лидс).

Напомним, руководство Барсы дало Рональду Куману мало времени на исправление провального старта сезона, иначе нидерландский специалист останется без работы.

Барселона дома спасла ничью с Гранадой – беззубый примитивный футбол, Кумана оправдывает только переполненный лазарет