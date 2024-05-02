Полузащитник Зари Денис Нагнойный не сможет перезапустить карьеру во время этого межсезонья.

Хавбек в последний раз выходил на поле еще в середине декабря. Во второй части сезона Нагнойный не сыграл за Зарю ни одной минуты. Более того, ему даже приходится тренироваться с командой U-19. Так луганчане наказали игрока за нежелание продлить контракт.

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По информации ТаТоТаке, Денис уже подписал предварительный контракт с Металлистом 1925. Однако дебютировать за новую команду пока не сможет. Источник сообщает, что Нагнойный порвал крестообразные связки. Это очень сложная травма, которая оставит игрока вне футбола до 2025 года.

К слову, Нагнойный находился в системе Зари с лета 2019 года. За первую команду луганчан успел сыграть 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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