Президент Барселоны не подтвердил, но и не опроверг отставку Рональда Кумана с поста наставника "блаугранас".

На фоне слухов о смене тренера журналисты поймали президента Барсы Жоана Лапорту и засыпали его вопросами о том, будет ли Рональд Куман управлять каталонской командой в Кадисе.

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"Поддерживайте команду. Пусть фанаты и дальше поддерживают команду", – ответил на ключевой вопрос Лапорта.

По слухам, боссы "блаугрнас" дали Куману три матча на исправление ситуации – против Гранады, Кадиса и Леванте. С Гранадой Барселона уже потеряла очки, расписав ничью (1:1).

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