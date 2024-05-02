“Это футбол. Иногда он великолепный, а иногда – вот так. Надо будет проанализировать моменты, которые создали обе команды. Это была тяжелая игра. С манерой игры Усмана Дембеле в защите, мы знали, что он может справиться с Эмре Джаном. Мы хотели заблокировать передачи на Фюлькруга.

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Все знали, что это будет нелегко. Это полуфинал Лиги чемпионов. Раздевалка немного подавлена, особенно после того, как мы дважды попали в стойку. Но наши болельщики поддерживали нас на протяжении всего матча. Мы должны признать, что это исключительный стадион, с болельщиками, которые знают, как поддерживать свою команду.

Обе команды создали сегодня много моментов. Но они забили, а мы нет. Результат отражает, насколько близкой была игра. Это новая ситуация для обеих команд. В последних двух турах для них домашняя игра была второй, тогда как для нас было наоборот. Теперь во втором матче на нашей стороне будет публика. Конечно, мы должны быть более эффективными, чем сегодня.

Конечно, мы хотели прессинговать сегодня, но Дортмунд очень силен во владении мячом и смог освобождаться от прессинга перед своими воротами с помощью длинного мяча. Фюлькруг также хорошо справился с этой задачей", – приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

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