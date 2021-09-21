Десна в Харькове не устояла против лидера Первой лиги. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины, 1/16 финала

Металлист – Десна – 2:1

Голы: Харрис, 73, Мизюк, 88 – Волошин, 45

Лидер Первой лиги – Металлист – на пути к матчу с Десной в 1/16 финала Кубка Украины уверенно прошел двух представителей Второй лиги. Подопечные Александра Кучера сначала разгромили Скорук (3:0), а затем победили Яруд (3:1).

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Уже на 3-й минуте Матеус Пейшото угрожал воротам Десны, но защитники отбились. Мгновенная контратака черниговцев – пока похоже на разведку и пристрелку. Юрий Романюк попытался огорчить болельщиков Десны выстрелом в девятку – опасно, но неточно. Мгновенная контратака черниговцев 3 в 1, катастрофический провал обороны Металлиста и фиаско Болбата – Сергей протянул сам и не отпасовал на партнеров, а решил пробить. Даниил Каневцев прочитал замысел экс-звезды Шахтера, вышел из ворот и заблокировал выстрел полузащитника.

Впоследствии Картушов опасно навешивал с левого фланга, сумел перебросить голкипера, но подстраховали защитники Металлиста. Калитвинцев через мгновение повторил процедуру, но с другого фланга.

Стопроцентный момент Десна потеряла в середине тайма - Картушов вырезал идеальный навес на Дегтярева, то из района одиннадцатиметровой отметки пробил головой, но мяч отскочил от газона и пролетел мимо ворот.

После этого Металлист на некоторое время прижал Десну к воротам и игра начала выскальзывать из рук команды Александра Рябоконя. Танчик зряче навесил на Танковского и тот с линии вратарской пробил головой и попал прямо в ноги Мисику - ошибка Евгения Селина почти стоила гола черниговцам. На 35-й минуте уже сам Танчик выходил один на один с голкипером, но Вадим Жук догнал его и в последний момент успел вставить ногу и заблокировать удар. В ответ Калитвинцев протянул сферу правым флангом, навесил, Каневцев отбил, а Волошин на добивании сыграл неточно.

За минуту до перерыва Викентий все-таки пробил Канецева. Болбат получил диагональ на левом фланге, прошел к штрафной, скинул на ход Волошину и арендованный у Динамо полузащитник открыл счет в матче.

После отдыха Металлист бросился отыгрываться. Харьковчане быстро доставляли мяч в штрафную Десны, но дальше атаки захлебывались. На 55-й минуте Демченко замыкал навес после углового – опять выше ворот. Выстрел Балулу в угол ворот голкиперу Десны дался непросто – Мысак в падении еле перевел сферу на угловой. В середине второй сорокапятиминутки Металлист буквально затерроризировал соперника: три угловые, удары, добивания – защита черниговцев работал на отбой.

На 72-й минуте Металлист все-таки сравнял: Танчик отдал хороший пас на дальнюю штангу, где Жук не удержал Кадима Харриса – английский полузащитник голом отметил свой дебют за харьковскую команду. Через пять минут хозяева могли выходить вперед – Балулу после навеса со стандарта попал в штангу. Свой шанс потеряла и Десна: Безбородко вывел на ударную позицию Тотовицкого, но тот с близкого расстояния пальнул по воробьям.

За 2 минуты до конца матча после навеса со штрафного мяч отскочил к Мизюку, тот принял, развернулся и пробил. Точно! И смертельно для Десны! Уже в следующей атаке Харрис дважды пробивал по воротам Мысака – не повезло англичанину. Финальный свисток зафиксировал первую неожиданность – вылет представителя УПЛ из дальнейшего розыгрыша турнира.

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