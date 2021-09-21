Кубок Украины, 1/16 финала

Николаев – Рух – 0:3

Голы: Кондраков, 37, 44, 90+3

Третья команда Второй лиги успела на пути к этому поединку разгромить Волчанск (4:1) и в серии послематчевых пенальти одолеть Кривбасс (2:1). Игрой Руха в этом матче руководил Виталий Кухарка – Леонид Кучук отсутствовал из-за смерти матери.

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Уже на первой минуте игры Станислав Нечипоренко имел шанс вывести Николаев вперед – на его мощный удар вовремя отреагировал Бандура, спасая свои ворота в сногсшибательном прыжке.

Позже Сергей Кравченко упал после отмашки соперника и заработал для николаевцев перспективный штрафной на левом фланге. Нечипоренко пробил рядом со штангой. Рух первый настоящий момент организовал аж на 10 минуте – Альваренга пробил мимо ворот. Даниил Кондраков на 17-й минуте целил в дальний угол Николаева – сфера прошла рядом со штангой.

В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве: Павел Березянский сбил Ореста Кузыка перед штрафной и увидел красную карточку за фол последней надежды. На 37-й минуте Даниил Кондраков неожиданно мощно пробил метров с 35-ти. Мяч после его пушечного выстрела попал в перекладину и влетел в сетку. Чудо-гол.

За две минуты до свистка на перерыв Рух заработал пенальти. Альваренга разыграл атаку, отдал на левый фланг на Кузыка, Орест вернул под удар аргентинцу, тот пробил и попал в руку Голубке. Автор первого гола подошел к точке и спокойно развел голкипера и мяч по разным углам. Спустя мгновение Кухарук мог ставить досрочную точку в вопросе о победителе, но пробил выше ворот.

После перерыва Рух продолжил давить, но все попытки забить заканчивались безрезультатно. Показательной стала атака на 71-й минуте, когда львовяне в очередной раз сбежали в контратаку. На этот раз 3 в 1. Кузык снова заигрался с защитником, и Голубка в подкате отдал мяч голкиперу. Таких попыток у львовян было немало... Единичные попытки Николаева добраться до ворот львовян преимущественно завершались на подступах к штрафной.

За минуту до конца матча николаевцы могли восстановить интригу – Марко Сапуга отдал длинный пас за спины защитников на Владислава Жавко, но тот поспешил с ударом и с хорошей позиции пробил мимо цели. Уже в добавленное время Василия Рунича завалили в штрафной Николаева и Кондраков с одиннадцатиметрового поставил эффектную точку в матче, выведя Рух в 1/8 финала Кубка Украины.

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