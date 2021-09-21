Чемпионат Испании 2021/22, 6-й тур

Хетафе – Атлетико – 1:2

Голы: Митрович, 45 – Суарес, 78, 90

Удаление: Аленья, 74 (Хетафе)

Атлетик – Райо Вальекано – начало в 23:00

Леванте – Сельта – начало в 23:00

Хетафе в родных стенах принимал Атлетико. В общем, в первом тайме множество шансов, чтобы открыть счет, были у обеих команд, но реализовать свой удалось только гостям. На 45-й минуте Максимовичи навесил в штрафную, где Митрович головой замкнул – мяч рикошетом от левой штанги влетел в сетку.

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На 69-й минуте "матрасники" могли восстановить равновесие – Суарес головой откликнулся на подачу в штрафную, но мяч после его удара попал в перекладину. Чуть позже, на 74-й, хозяева остались в меньшинстве – прямую красную за грубый фол получил Аленья. Мадридцы сразу бросились в атаку, чтобы реализовать численное преимущество, и уже на 78-й счет сравнял Суарес. Они продолжили давление на ворота соперника, и в конце поединка сумели вырвать победу – дубль в свой актив записал Суарес.

Отметим, что в этом матче Атлетико установил новый легионерский рекорд Ла Лиги – мадридцы стартовали с интернациональным составом, который содержал в себе игроков с 10-х разных стран.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ