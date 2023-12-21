Главные новости 20 декабря: сборная Украины вышла на ЧМ-2024, Скрипник сменил клуб в УПЛ, трансферный бан СК Днепр-1
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за среду, 20 декабря.
Украина
Украина вышла на футзальный ЧМ-2024 – победа над Польшей в перестрелке на восемь голов принесла прямую путевку.
Скрипник официально покинул Ворсклу и возглавил Металлист 1925. Полтавцы выбирают замену из 5 претендентов – команду могут доверить легенде клуба.
СК Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА из-за претензий Йовичевича и игроков.
Ребров намекнул на возможный дебют в сборной Украины очередного легионера.
Мир
Барселона чуть не опозорилась на фоне самой слабой команды Ла Лиги – "блаугранас" одолели Альмерию в битве с 5 голами.
Ливерпуль разбил Вест Хэм и стал последним полуфиналистом Кубка английской лиги.
Байер оформил зимнее чемпионство, Кейн побил прошлогодний рекорд результативных действий, Штутгарт остается в топ-3.
Украинцы за границей
Артем Довбик может стать рекордной продажей в истории Жироны – каталонцы задрали немалый ценник на бомбардира.
Андрей Лунин получил еще один вариант в АПЛ – Челси будет конкурировать с клубом с самыми богатыми владельцами в мире.
Ошибка Забарного официально аннулирована – АПЛ вынесла вердикт по матчу Борнмут – Лутон.
Супергерой Мудрик разозлил тренера Челси, фанаты не поверили украинцу – сенсационные подробности от английских СМИ.