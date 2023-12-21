Головні новини 20 грудня: збірна України вийшла на чемпіонат світу, Скрипник змінив клуб в УПЛ, трансферний бан Дніпра-1
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 20 грудня.
Україна
Україна вийшла на футзальний ЧС-2024 – перемога над Польщею в перестрілці на вісім голів принесла пряму путівку.
Скрипник офіційно покинув Ворсклу і очолив Металіст 1925. Полтавці обирають заміну з-поміж 5 претендентів – команду можуть довірити легенді клубу.
СК Дніпро-1 отримав трансферний бан від ФІФА через претензії Йовічевіча і гравців.
Ребров натякнув на можливий дебют у збірній України чергового легіонера.
Світ
Барселона ледь не зганьбилася на тлі найслабшої команди Ла Ліги – "блаугранас" здолали Альмерію у битві з 5 голами.
Ліверпуль розтрощив Вест Хем і став останнім півфіналістом Кубка англійської ліги.
Байєр оформив зимове чемпіонство, Кейн побив торішній рекорд результативних дій, Штутгарт залишається в топ-3.
Українці за кордоном
Артем Довбик може стати рекордним продажем в історії Жирони – каталонці задерли чималий цінник на бомбардира.
Андрій Лунін отримав ще один варіант в АПЛ – Челсі конкуруватиме з клубом з найбагатшими власниками у світі.
Помилка Забарного офіційно анульована – АПЛ винесла вердикт щодо матчу Борнмут – Лутон.
Супергерой Мудрик роздратував тренера Челсі, фанати не повірили українцю – сенсаційні подробиці від англійських ЗМІ.