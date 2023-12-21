Україна

Україна вийшла на футзальний ЧС-2024 – перемога над Польщею в перестрілці на вісім голів принесла пряму путівку.

Скрипник офіційно покинув Ворсклу і очолив Металіст 1925. Полтавці обирають заміну з-поміж 5 претендентів – команду можуть довірити легенді клубу.

СК Дніпро-1 отримав трансферний бан від ФІФА через претензії Йовічевіча і гравців.

Ребров натякнув на можливий дебют у збірній України чергового легіонера.

Світ

Барселона ледь не зганьбилася на тлі найслабшої команди Ла Ліги – "блаугранас" здолали Альмерію у битві з 5 голами.

Ліверпуль розтрощив Вест Хем і став останнім півфіналістом Кубка англійської ліги.

Байєр оформив зимове чемпіонство, Кейн побив торішній рекорд результативних дій, Штутгарт залишається в топ-3.

Українці за кордоном

Артем Довбик може стати рекордним продажем в історії Жирони – каталонці задерли чималий цінник на бомбардира.

Андрій Лунін отримав ще один варіант в АПЛ – Челсі конкуруватиме з клубом з найбагатшими власниками у світі.

Помилка Забарного офіційно анульована – АПЛ винесла вердикт щодо матчу Борнмут – Лутон.

Супергерой Мудрик роздратував тренера Челсі, фанати не повірили українцю – сенсаційні подробиці від англійських ЗМІ.