Кубок лиги, 1/4 финала

Ливерпуль – Вест Хэм – 5:1

Голы: Собослай, 28, Джонс, 56, 84, Гакпо, 71, Салах, 82 – Боуэн, 77

Последнего полуфиналиста Кубка английской лиги предстояло определить на Энфилде, где Ливерпуль принимал Вест Хэм. Ранее в следующий раунд турнира прошли Челси, Фулхэм и Миддлсбро. Интересно, что в этом году набор участников 1/2 будет совершенно другим. Жеребьевку запланировали провести сразу после завершения отчетного матча.

В последний раз лондонцы сумели выстоять в гостях у Ливерпуля семь лет назад, победить – более восьми лет назад. Сегодня Юрген Клопп внес свою лепту в интригу, выпустив не самый сильный состав. Дэвид Мойес ответил той же монетой. У Вест Хэма изменений было даже больше. Возможно, лондонцы были и не прочь сбросить груз дополнительного турнира, ведь выход в полуфинал – это гарантировано два дополнительных матча в январе.

В первом тайме Вест Хэм был очень незаметным. Ни одного удара, не в створ – вообще ноль попыток пробить по воротам соперника. Также у гостей не было угловых. Так что не трудно понять, что в атаке Вест Хэма просто не было. Да и Ливерпуль не сказать, что был гораздо лучше. Однако мерсисайдцы взяли свое настойчивостью. Они били даже с неочевидных позиций. Но когда у тебя есть такой игрок, как Собослай, и такая тактика сработает. Доминик мощным ударом из-за пределов штрафной положил мяч прямо под штангу.

Еще следует упомянуть попытку Эллиота и момент Гакпо. Нидерландец должен был удваивать преимущество перед свистком на перерыв, но не попал. Вместо него это сделал Кертис Джонс на старте второго тайма. Хавбек ворвался в штрафную под передачу от Нуньеса. Поскольку больше некому было отдавать, Кертис решился на удар с острого угла. Не прогадал – мяч прошел между ног Ареоля и оказался в сетке.

Период без ударов для Вест Хэма завершился на 71-й минуте. Ничего опасного. Тут же Ливерпуль организовал третий гол. Никто даже не думал останавливать Конате, тот отдал на Гакпо, и на этот раз нидерландец все исполнил безупречно. Возможно, такое преимущество несколько расслабило Ливерпуль, потому что через несколько минут Боуэн отыграл один мяч, открывшись за спины защитников. Ниньес попытался восстановить преимущество в три мяча, но попал в штангу. Салах добить не смог, но следующая атака была целиком его. Египтянин пробежал пол поля и без проблем переиграл голкипера. Вест Хэм, похоже, ничего не слышал о выводах. Следом Кертис также прошел почти пол поля и оформил дубль. Ливерпуль уверенно победил и продолжит борьбу за трофей.