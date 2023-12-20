В рамках 16-го тура чемпионата Германии 2023/24 Байер, Бавария и Штутгарт одержали синхронные победы. Отчет об их матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2023/24, 16-й тур

Байер – Бохум – 4:0

Голы: Шик, 30 (пен), 32, 45+1, Бонифейс, 69

Вольфсбург – Бавария – 1:2

Голы: Арнольд, 45+1 – Мусиала, 33, Кейн, 43

Штутгарт – Аугсбург – 3:0

Голы: Ундав, 18, Гирасси, 45+1, Фюхрих, 69

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Байер в родных стенах устроил разгром Бохуму – причем Патрик Шик оформил хет-трик за 16 минут, с 30-й по 46-ю. Еще одним мяч провел Бонифейс, у которого уже 17 результативных действий (10 голов, 7 ассистов) в первых 16-ти турах после перехода в Бундеслигу. Только Диего в 2006-м и Кейн в 2023-м "пробивали" эту планку быстрее (за 15 и 9 туров соответственно).

Леверкузен выиграл 22 из 35-ти матчей Бундеслиги в 2023 году, что является новым клубным рекордом. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо не проиграли ни одного из 25-ти официальных матчей в текущем сезоне (22 победы, 3 ничьи) – еще никогда немецкие команды не начинали сезон с такой беспроигрышной серии.

Бавария гостила в Вольфсбурге, одержав более скромную победу – 1:2. Двумя ассистами отличился Мюллер, недавно обновивший контракт с мюнхенским клубом. Кейн не смог покинуть поле без забитого мяча – таким образом, он оформил 26 результативных действий в текущем чемпионате (21 гол, 5 ассистов). Англичанин повторил достижение прошлогоднего лидера сезона по этому показателю (Рандаля Коло Муани).

Штутгарт же спокойно разгромил Аугсбург. Комфортный перевес в счете швабы оформили еще в первом тайме усилиями Ундава и Гирасси, а в середине второго Фюхрих добил гостей. 3:0. Благодаря этому успеху команда сохранила за собой третью позицию.

Таким образом, на вершине Бундеслиги перед зимней паузой ничего не изменилось. Байер лидирует с 42 очками, Бавария отстает на четыре балла, а Штутгарту не хватает восьми. Следующий тур в чемпионате Германии стартует аж 12 января.

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