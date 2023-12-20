"Я постоянно на связи с Унаи Мельгосой. Очень много разговариваем. Он очень много говорит о Ярмолюке. Все мы видим его прогресс.

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Сейчас Егор завоевал место в основном составе Брентфорда. На мой взгляд, он выглядит очень интересно. Посмотрим, как будет дальше. Для игроков национальной сборной очень важно получать нужную практику, чтобы они были в тонусе.

Я только надеюсь и желаю Ярмолюку, чтобы он удержал место в основном составе и дальше прогрессировал. Для игроков сборной очень важна стабильность. Если он постоянно играет, мы можем стабильно смотреть его и делать какие-то выводы. Это касается всех игроков, которые являются кандидатами в сборную", – цитирует Реброва VBET Ukraine.

Напомним, в текущем сезоне Ярмолюк провел за Брентфорд 10 матчей (9 в АПЛ и 1 в Кубке), результативными действиями не отличался. За молодежную сборную Украины сыграл 10 поединков.

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