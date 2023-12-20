Вратарь Реала Андрей Лунин может продолжить карьеру в Ньюкасле, сообщает El Nacional.

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По информации источника, "сороки" хотели бы подписать украинца уже в январе 2024 года на замену Нику Поупу, который выбыл из-за травмы на длительный срок. Интересно, что вышеупомянутое издание уже сватало Лунина в Ньюкасл в декабре 2021 года.

Отмечается, что "детищу шейхов" придется выдержать конкуренцию с Челси, который хочет устроить обмен голкиперов, отдав вместо украинца мадридскому клубу Кепу Аррисабалагу.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в 4 встречах отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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