Михаил Мудрик в матче 1/4 финала Кубка английской лиги против Ньюкасла появился на футбольном поле лишь в конце второго тайма, когда Челси уступал со счетом 0:1. Уже в добавленное арбитром время украинцу удалось воспользоваться ошибкой Кирана Триппьера и точным ударом в угол ворот перевести игру в серию послематчевых пенальти.

В лотерее Мудрику также удалось отличиться, разведя по углам мяч и Мартина Дубравку. Удар Михаила с отметки стал последним в исполнении игроков Челси – до этого многострадальный Триппьер не сумел попасть в створ ворот, а Петрович парировал удар шотландского ветерана Мэтью Ритчи. О бенефисе украинца, его роли в нынешнем Челси и не только смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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