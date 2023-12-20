Футзал, квалификация на ЧМ-2024. Элит-раунд, 6 тур

Польша – Украина – 3:5

Голы: Каневски, 27, 30, Рашковски, 37 – Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 32

Первая встреча между командами завершилась волевой победой поляков, хотя наши ребята владели преимуществом в два мяча. Больше ни одна команда не обыгрывала Украину в элит-раунде квалификации. Сегодня "сине-желтым" требовалась исключительно победа. Любой другой результат выводил на ЧМ-2024 Польшу, а нашу национальную команду отправлял в стыковые матчи за две дополнительные путевки на чемпионат мира.

Александр Косенко подготовил соперникам неожиданность – со стартовых минут активным в атаках был голкипер сборной Украины. Именно Юрий Савенко организовал наши две первые попытки открыть счет. На 5-й минуте он же заработал перспективный штрафной, попутно посадив игрока сборной Польши на желтую карточку. Хозяева вообще не сторонились фолов. Очень быстро набрали три. Последний из них стал роковым. Чернявский выполнил, Абакшин добил в сетку – Украина открыла счет.

Гол не изменил ситуацию на паркете. "Сине-желтые" продолжили активно давить. Шанс оформить дубль был у Абакшина, но поляков спас каркас ворот. Фаренюк не реализовал выход на голкипера, Калужа совершил классный сейв. Сразу наши четко разыграли угловой. Швед покатил на Шотурму, и Петр сквозь частокол ног отправил мяч в сетку – 2:0. Не подумайте, что атаковали только мы. В середине тайма Кубик чуть не сократил отставание. Феноменальная реакция Савенко сохранила преимущество Украины. В следующей же атаке Корсун забил третий гол. Фаренюк вывел на удар, а Игорь эффектно перекинул уже успевшего постелиться голкипера.

Дальше игра пошла на встречных курсах. Игроки беспрестанно держали болельщиков в напряжении, но не забивали. Что-то случилось с точностью в Абакшина. Сначала он не смог реализовать выход на ворота, а затем пробил плохо после розыгрыша свободного удара. Казалось, команды решили просто доиграть до перерыва. Но на последней минуте, какую же роскошную атаку организовали Жук и Корсун. Игорь оформил дубль, сделав счёт 4:0.

На второй тайм наставник сборной Польши сменил голкипера. Не очень очевидное решение, поскольку Калужа несколько раз по-настоящему спасал. Да и атаке такая перестановка никак не поможет. Украинцы действовали максимально слаженно у своих ворот. Сопернику не помогло даже нарушение неписаных правил фэйр-плей. Пока наш игрок лежал за пределами площадки после неудачного падения, хозяева провели атаку в большинстве, завершившуюся неточным ударом. После этого возникла толкотня. Наши ребята очень активно доказывали, что так вести себя не благородно.

Отыграть один мяч хозяевам помог курьез. Лещак очень неудачно пробил после розыгрыша углового. Однако этот хилый выстрел стал ассистом. Каневски успел среагировать и на дальней штанге переправил мяч в наши ворота. Через три минуты эта парочка организовала еще один гол. На этот раз Павел добил после сейва нашего голкипера. Было очень важно ответить, и нам это удалось. Савенко выкинул из ворот на противоположный край паркета, а там Семенченко принял и покатил между ног голкиперу хозяев.

Чуть позже мы получили новую проблему – пять командных фолов, каждый следующий пробивали бы, а играть оставалось почти восемь минут. Очень неприятная ситуация, когда приходится обороняться. Особенно когда соперник начинает играть с пятью полевыми. Польше понадобилось не так уж много времени, чтобы разыграть большинство. Автором гола стал Рашковски. Впрочем, это был единственный раз, когда хозяева смогли разыграть большинство. Украина одержала победу и вышла на футзальный чемпионат мира.

Турнир в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года. В европейской квалификации прямые путевки на ЧМ-2024 завоевали только победители своих групп в элит-раунде. Четыре лучших команды, занявшие вторые места, примут участие в плей-офф, по итогам которого еще две страны выйдут на Мундиаль. Уже вышли на ЧМ: Португалия, Казахстан, Украина, Франция, Испания. В стыковых матчах сыграют Финляндия, Хорватия, Нидерланды и Польша.