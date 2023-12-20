В предыдущих четырех турах Барселона одержала всего одну победу (над Атлетико). Подопечные Хави уступили Жироне, пропустив четыре гола дома, а также расписали ничью с Райо Вальекано и Валенсией – как следствие, от первого места "блаугранас" отстали на девять очков. Еще одна осечка была недопустимой.

"На уровне с Холандом и Кейном": в Испании в восторге от Довбыка и пророчат ему статус легенды

Благо, в гости приехала Альмерия, которая не выиграла ни одного матча в сезоне Ла Лиги. Ожидалось, что разъяренная Барса устроит вынос аутсайдеру, однако не все произошло, как думалось. До перерыва каталонцы нанесли 15 ударов (5 в створ) и наиграв на 1,68 ожидаемых голов, но не смогли одолеть соперника в единоборствах (27:27) – да и по-настоящему топовых моментов было не так и много.

По сути, в первом тайме вспоминается только угловой, который с близкой дистанции замыкал Роберто, и прострел на 11 метров под удар Левандовски. В обоих случаях спас голкипер Машимиану. Выручил он и на 33-й минуте, когда Гюндоган навесил с углового на линию вратарской – Араухо пробил головой, вратарь парировал, но Рафинья сыграл на добивании. 1:0!

Впрочем, уже на 41-й минуте Альмерия сравняла усилиями Аррибаса и Баптистао. Первый разрезал оборону передачей мимо Кристенсена и Араухо, а второй реализовал выход один на один – Лео перебросил Пенью. 1:1! Именно с этими цифрами на табло команды отправились отдыхать.

В целом, Альмерия держалась достойно до перерыва (даже 6 ударов провела), однако удержать этот уровень андалусийцам не удалось. Во втором тайме Барселона откровенно разрывала гостей, нанеся почти 20 ударов и создав вагон моментов. Уже на 48-й и 49-й минуте хорошие возможности запорол свежий Ферран Торрес, который пробивал из пределов штрафной после скидок Левандовски.

На 53-й Роберт мог забивать и сам, приняв мяч в 15-ти метрах от ворот и пробив с рикошетом, однако Машимиану парировал. В конце концов на 60-й минуте "блаугранас" дожали Альмерию – Рафинья выполнил подачу с корнера на ближний угол вратарской, а Серхи Роберто головой подправил мяч под дальнюю штангу. 2:1!

На 63-й минуте Левандовски мог забивать третий гол. Поляк принял передачу от Рафиньи на левом краю штрафной и нанес мощный удар – Машимиану парировал. На 66-й же Рафинья запускал мяч на правый угол вратарской, а Левандовски оттуда простреливал. Один из защитников едва не срезал сферу в собственные ворота.

У андалусийцев за все это время был только выход один на один в исполнении Рамазани, однако он не смог переиграть Пенью, да еще и в офсайд залез. Казалось, что Альмерия обречена – впрочем, на 71-й минуте счет сравнялся! Пенья пошел на перехват навеса со стандарта, но столкнулся с Араухо и потерял мяч. Эдгар Гонсалес вколотил его в сетку. 2:2!

Но Барса не поплыла. На 74-й минуте шикарный шанс исправиться за пропущенные мячи имел Араухо. Уругваец замыкал подачу Роберто, пробивая в противоход Машимиану, однако мяч прошел мимо правой стойки. На 78-й же Канселу расшатал защитников в штрафной и подал на дальнюю – Левандовски в падении замкнул криво, а Гюндоган не успел подправить сферу в ворота!

В итоге, на 83-й минуте каталонцы забили в третий раз. Левандовски открылся перед штрафной под пас от Гюндогана, дождался рывка от Роберто и отдал проникающую передачу, а тот легко переиграл Машимиану. 3:2! Правда, на 87-й минуте Альмерия едва не спаслась – это Баба с линии вратарской пробивал головой, замыкая навес от Аррибаса. Пенья спас!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу Барселоны. Подопечные Хави набрали 38 очков, оставаясь на третьей позиции в Ла Лиге. От Атлетико отделяют три зачетных балла, до Реала не хватает четырех, а Жирона оторвалась на шесть – и все эти конкуренты свой матч в туре еще не сыграли.

Клубный ЧМ-2025: ФИФА официально утвердила даты и регламент турнира – известны почти все участники от Европы