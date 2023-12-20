Матч 17-го тура АПЛ между Борнмутом и Лутоном будет переигран с первой минуты.

В субботу, 16-го декабря встреча между Борнмутом и Лутоном была прервана на 59-й минуте при счёте 1:1 из-за инцидента с капитаном гостей Томом Локьером. У него случилась остановка сердца и его унесли с поля на носилках.

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В среду, 20 декабря, АПЛ постановила полностью переиграть встречу. Дата матча ещё не определена.

Локьер после потери сознания был доставлен в больницу, где ему сделали анализы и провели сканирование. Лутон заявил, что капитан команды продолжит оставаться под наблюдением медиков и отказался давать дальнейшие комментарии о состоянии его здоровья.

Напомним, что в недоигранном матче голами отличились Элайджа Адебайо и Доминик Соланке. Из-за инцидента с Локьером их голы будут аннулированы.

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