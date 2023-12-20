Полтавский клуб официально подтвердил досрочное завершение сотрудничества с главным тренером и его штабом. Решение принято по обоюдному согласию сторон.

Скрипник получил роскошные условия в Металлисте 1925 – источник озвучил зарплату специалиста

Скрипник возглавил Ворсклу летом 2022 года и провел 53 матча – 23 победы, 11 ничьих, 19 поражений. Прошлый чемпионат Украины команда завершила пятой и пробилась в еврокубки, но нынешняя кампания складывалась посредственно – быстрый вылет из квалификации Лиги конференций, а в УПЛ всего седьмое место.

Новым клубом Скрипника стал Металлист 1925, который официально подтвердил назначение. Договор рассчитан на 3 года. В тренерский штаб войдут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев, с которыми Скрипник работал в своих предыдущих клубах. Бывший тренер харьковчан Олег Голодюк тоже останется в структуре клуба.

Металлист 1925 пошел зимовать вблизи зоны переходных матчей, но новый владелец готов инвестировать в команду и рассчитывает на борьбу за еврокубки.

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