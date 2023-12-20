СК Днепр-1 рискует потерять возможность проводить трансферы, если не разберется с долгами.

"Днепр-1 получил трансферный бан от ФИФА за определенные задолженности перед рядом игроков. Что интересно, одним из имеющих финансовые претензии к Днепру-1 остается экс-наставник клуба Игор Йовичевич.

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По нашим данным, в клубе относятся к этой ситуации максимально философски и уже работают над снятием бана. Также принято принципиальное решение о погашении задолженности. Днепр-1 надеется на снятие трансферного бана еще до Нового года", – информирует ТаТоТаке.

Напомним, СК Днепр-1 пошел зимовать на второй строчке УПЛ, уступая Кривбассу только по дополнительным показателям.

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