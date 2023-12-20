Как стало известно Футбол 24 из хорошо информированных источников в Испании, каталонский клуб рассчитывает получить ориентировочно 25 млн евро за 70% прав на своего лучшего бомбардира.

Довбик вошел в историю чемпионата Испании по интересному показателю

Ранее Relevo сообщило, что именно столько летом выкупила Жирона, а остальные 30% распределены между СК Днепр-1 и Митьюлландом. Игорь Цыганык назвал главного претендента на Довбика – это мадридский Атлетико. Впрочем, трансфер возможен только летом, потому что в нынешнем сезоне 26-летний нападающий уже заигран за 2 клуба.

Довбик ураганом ворвался в испанский футбол – 10 голов и 6 ассистов в 17 матчах. Контракт с Жироной рассчитан до лета 2028 года. Если кто-то удовлетворит аппетиты каталонцев, то Артем станет самой дорогой продажей в истории клуба. Пока рекорд удерживают Педро Порро и Сантьяго Буэно, за которых клубы АПЛ платили 12 млн евро.

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