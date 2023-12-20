Ворскла выбирает замену Скрипнику из 5 претендентов – команду могут доверить легенде клуба
Полтавский клуб начал поиск нового наставника после ухода Виктора Скрипника.
Как сообщалось ранее, Ворскла попрощалась со своим главным тренером Виктором Скрипником. Стороны несмотря на контакт до 30 июня 2025 года расторгли соглашение по обоюдному согласию и договорились прекратить сотрудничество без компенсации.
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По информации Sport.ua, на вакантную должность рулевого полтавчан уже есть пять претендентов. Отмечается, что руководство клуба не хочет ошибиться в выборе нового наставника и склоняется к тому, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Долганский.
Напомним, 49-летний специалист – настоящая легенда клуба. Он трижды выступал в составе Ворсклы (2001-2002, 2003-2004 и 2005-2013) и провел за "зелено-белых" более 200 матчей. С 2019 года Долганский отвечал в полтавской команде за подготовку вратарей.
К слову, на зимнюю паузу Ворскла ушла на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка.
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