Как сообщалось ранее, Ворскла попрощалась со своим главным тренером Виктором Скрипником. Стороны несмотря на контакт до 30 июня 2025 года расторгли соглашение по обоюдному согласию и договорились прекратить сотрудничество без компенсации.

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По информации Sport.ua, на вакантную должность рулевого полтавчан уже есть пять претендентов. Отмечается, что руководство клуба не хочет ошибиться в выборе нового наставника и склоняется к тому, что до конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет Сергей Долганский.

Напомним, 49-летний специалист – настоящая легенда клуба. Он трижды выступал в составе Ворсклы (2001-2002, 2003-2004 и 2005-2013) и провел за "зелено-белых" более 200 матчей. С 2019 года Долганский отвечал в полтавской команде за подготовку вратарей.

К слову, на зимнюю паузу Ворскла ушла на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка.

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