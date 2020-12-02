Главные новости 1 декабря: Шахтер одолел Реал и закрутил интригу в ЛЧ, новые участники 1/8, Динамо потеряло лидера
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 1 декабря.
Лига чемпионов
Стартовал 5-й тур ЛЧ. Донецкий Шахтер обыграл Реал на НСК Олимпийский благодаря забитым мячам Дентиньо и Соломона во втором тайме – видео голов и обзор матча. "Горняки" снова обыграли команду Зидана и поднялись на второе место группы B. Правда, после победы Интера над Боруссией М эти 3 очка "горнякам" еще ничего не гарантировали, ведь все 4 комады сохраняют шансы на плей-офф ЛЧ.
В случае поражения в последнем туре в Милане Шахтер точно не выйдет из группы и рискует не попасть даже в Лигу Европы, если Реал дома не проиграет Боруссии. А вот победа над Интером гарантирует украинской команде минимум второе место и путевку в 1/8 ЛЧ. Ничья, в свою очередь, отправит Шахтер минимум в ЛЕ – нужно будет следить за матчем Реала и Боруссии.
В других матчах Ливерпуль одолел Аякс и выиграл группу, Порту тоже вышел в плей-офф, а вот Атлетико упустил победу – результаты поединков 1 декабря.
Киевское Динамо только готовится к матчу с Ювентусом, который пройдет 2 декабря. Мирча Луческу провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.
Украина
Швейцария – Украина: УАФ получила мотивационную часть решения УЕФА относительно матча Лиги наций, в котором команда Шевченко получила техническое поражение. Юристы уже готовят материалы для подачи жалобы в CAS.
Екатерина Монзуль официально получила назначение на матч Лиги Европы с участием игроков сборной Украины.
Динамо может заплатить серьезную сумму за потенциального новичка из Бразилии, который имеет шанс перебраться в Киев уже зимой. Также киевляне потеряли лидера – Виталий Буяльский выбыл до конца года из-за перелома ребра.
В Донецке создали "новый Шахтер" – к счастью, данный клуб никоим образом не связан с действующим чемпионом Украины.
Мир
Бывший капитан мадридского Атлетико Габи Фернандес завершил карьеру. Он дважды проиграл с мадридцами финал Лиги чемпионов (оба раза – Реалу).
УЕФА объявил имена 50 претендентов на попадание в команду года.
Криштиану Роналду получил приз Golden Foot-2020 – португалец опередил Месси и других знаменитостей.