Лига чемпионов

Стартовал 5-й тур ЛЧ. Донецкий Шахтер обыграл Реал на НСК Олимпийский благодаря забитым мячам Дентиньо и Соломона во втором тайме – видео голов и обзор матча. "Горняки" снова обыграли команду Зидана и поднялись на второе место группы B. Правда, после победы Интера над Боруссией М эти 3 очка "горнякам" еще ничего не гарантировали, ведь все 4 комады сохраняют шансы на плей-офф ЛЧ.

В случае поражения в последнем туре в Милане Шахтер точно не выйдет из группы и рискует не попасть даже в Лигу Европы, если Реал дома не проиграет Боруссии. А вот победа над Интером гарантирует украинской команде минимум второе место и путевку в 1/8 ЛЧ. Ничья, в свою очередь, отправит Шахтер минимум в ЛЕ – нужно будет следить за матчем Реала и Боруссии.

В других матчах Ливерпуль одолел Аякс и выиграл группу, Порту тоже вышел в плей-офф, а вот Атлетико упустил победу – результаты поединков 1 декабря.

Киевское Динамо только готовится к матчу с Ювентусом, который пройдет 2 декабря. Мирча Луческу провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов.

Украина

Швейцария – Украина: УАФ получила мотивационную часть решения УЕФА относительно матча Лиги наций, в котором команда Шевченко получила техническое поражение. Юристы уже готовят материалы для подачи жалобы в CAS.

Екатерина Монзуль официально получила назначение на матч Лиги Европы с участием игроков сборной Украины.

Динамо может заплатить серьезную сумму за потенциального новичка из Бразилии, который имеет шанс перебраться в Киев уже зимой. Также киевляне потеряли лидера – Виталий Буяльский выбыл до конца года из-за перелома ребра.

В Донецке создали "новый Шахтер" – к счастью, данный клуб никоим образом не связан с действующим чемпионом Украины.

Мир

Бывший капитан мадридского Атлетико Габи Фернандес завершил карьеру. Он дважды проиграл с мадридцами финал Лиги чемпионов (оба раза – Реалу).

УЕФА объявил имена 50 претендентов на попадание в команду года.

Криштиану Роналду получил приз Golden Foot-2020 – португалец опередил Месси и других знаменитостей.