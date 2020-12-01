Повреждение одного из лидеров "бело-синих" оказалось довольно серьезным.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский в этом году больше не выйдет на поле.

Буяльский не сыграет с Ювентусом из-за травмы – хавбек "сломался" в столкновении с Гармашем на тренировке

Как сообщает издание Динамомания, у 27-летнего хавбека диагностирован перелом ребра. Сроки восстановления игрока пока неизвестны.

Напомним, Буяльский получил травму во время столкновения с Денисом Гармашем на тренировке перед поединком УПЛ против Ворсклы, который Динамо уверенно выиграло 2:0.

В текущем сезоне Виталий провел в футболке "бело-синих" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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