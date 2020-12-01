Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Реал на "Футбол 24" стартовал в 19:55. Поединок проходит на НСК Олимпийский в Киеве. После 4-х туров "горняки" набрали 4 очка и занимали 3 место группы B. У Реала 7 очков и вторая позиция. В первом туре Шахтер шокировал Реал, сенсационно обыграв команду Зидана в Мадриде со счетом 3:2. Эта победа остается для подопечных Луиша Каштру единственной в текущей ЛЧ.

Шахтер открыл счет на 57-й минуте игры. Дентиньо, который вышел на замену в первом тайме вместо Мораеса, воспользовался неудачной игрой защиты Реала во главе с Вараном. Бразилец ворвался в штрафную и протолкнул мяч мимо Тибо Куртуа.

Шахтер – Реал Мадрид: видео гола Дентиньо: