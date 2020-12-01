"Когда я начал заниматься футболом, то даже представить себе не мог, что мои мечты станут реальностью. Сегодня наступил день, когда я завершаю карьеру футболиста.

Тевес намерен завершить карьеру

Хочу поблагодарить всех людей, которые были частью этого пути, всех моих партнеров, тренеров, сотрудников всех команд и, конечно же, мою семью и друзей за то, что они никогда не позволяли мне падать духом в трудные моменты.

Я благодарен футболу за предоставленную мне возможность остаться в памяти многих людей", – цитирует 37-летнего Габи AS.

Напомним, почти всю карьеру Фернандес посвятил мадридскому Атлетико, последним клубом Габи стал катарский Аль-Садд.

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