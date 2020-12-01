Встреча на Олимпийском, где Мадрид выигрывал 13-й кубок ЛЧ в собственной истории, была своеобразным финалом для обеих команд. Победа автоматически выводила "бланкос" в плей-офф, тогда как потенциальный триумф Шахтера сильно запутывал турнирную ситуацию – "горняки" потеснили бы именитых гостей со второй позиции а заключительный тур превратился бы в увлекательное зрелище. Чемпионы Украины ужасно провели двухматчевое противостояние с менхенгладбахской Боруссией – катастрофические 0:10. "Бланкос" нашли в себе силы подняться после стартового фиаско с нашими (7 очков в 3-х следующих матчах), но опять опозорились в Ла Лиге. Перед вояжем в Киев команда Зизу уступила скромному Алавесу.

Шахтер – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер заставил потянуться за валидолом уже на 1-й минуте. Родриго легко разобрался с оппонентом и искал передачей Бензема, который широкими шагами летел замыкать метров с 11-ти – Матвиенко прерывает в последний момент. Безумное давление мадридцев все же могло завершиться быстрым голом. Додо ошибся возле собственной штрафной, сферу мгновенно доставили к Кариму, а тот нашел на ближней штанге Асенсио. После удара испанца с нескольких метров "горняков" выручил каркас. Команда Зизу доминировала, а оборона Шахтера регулярно проваливалась в дебюте. Полузащитники Реала непринужденно забрасывали мяч за спины нашим защитникам. Средняя линия чемпионов Украины создавала лишь видимость прессинга.

Реал – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

На 10-й минуте пришлось спасать молодому Трубину, которого вплотную расстреливал Бензема. Дончане запомнились лишь дальним ударом Тайсона над перекладиной. Стартовая четверть – это тотальное преимущество "королей" с двумя роскошными моментами Асенсио и Бензема. Мораес "посадил" Варана на желтую ценой травмы. После фола французского чемпиона мира бразилец сыграл еще 10 минут, но в середине первого тайма уступил место одному из героев мадридского противостояния этих команд – Дентиньо.

Асенсио снова простил Шахтер на 30-й. Воспитанник Мальорки беспрепятственно бил фактически с левого угла вратарской, однако Трубин кончиками пальцев перевел на угловой. Откровенно везло "горнякам" до перерыва. Через полчаса игры они не организовали ни одной осмысленной атаки. Даже без двух основных – Каземиро и Вальверде – "бланкос" делали все, что хотели в середине поля.

Ближе к перерыву ритм игры заметно снизился. Мадрид уже не атаковал со стартовым вдохновением, а Шахтер – вообще не атаковал. Варан устроил настоящую охоту на бразильцев, едва не травмировал еще и Дентиньо. В самом конце первой половины над Олимпийским сильно заснежило – это то, чего боялась испанская пресса, мол украинские морозы могут напугать звезд Реала, которые привыкли к теплому солнышку. 1-8 по ударам, 0-5 по ударам в створ, 0-7 по угловым – это итог стартовых 45 минут. Не похоже, чтобы погода кого-то сильно волновала...

Картина существенно не изменилась в дебюте второго тайма, однако Шахтер наконец качественно огрызнулся. Сначала должен был забивать Начо. Опытный центрбек снова перевисел наших в воздухе, и чудом не попал в створ. А вот быстрый контрвыпад хозяев завершился ударом Тайсона в упор – Куртуа парировал ногой.

Очередной бессмысленный провал обороны "бланкос" приводит к нелогичному мячу Дентиньо на 57-й! Коваленко исполнил передачу в штрафную, Менди неуклюже продлил на бразильца, а тот любезно принял подарок, пробив верхом в левый от Куртуа угол. Дончане опередили Мадрид в турнирной таблице несмотря на равное количество очков. Каталонский издание SPORT празднует вместе с нашими латиноамериканцами.

Подопечные Зизу мгновенно побежали вперед, нанеся несколько опасных ударов, но реальный шанс снова потерял окрыленный Шахтер. Додо нашел Коваленко в районе 11-метровой отметки, но выстрел последнего отчаянно накрыл Варан. Каштру убрал Тайсона и Марлоса, вместо них – Майкон с Соломоном. Зидан проводит тройную замену на 77-й. Спасать игру побежали Иско, Мариано и Винисиус. Неутомимый Асенсио снова смачно приложился метров с 15-ти, но после незначительного рикошета мяч просвистел рядом с крестовиной.

Фантастика! Соломон провоцирует ощущение дежавю на 82-й. Получив передачу от Майкона, израильтянин спокойно добрался до штрафной мадридцев и неотразимо вколотил в ближний. Куртуа не спас. "Бланкос" создавали полумоменты и наконец опустили руки. Удивительная победа позволяет Шахтеру обойти Мадрид в турнирной таблице благодаря преимуществу в очных встречах (у обоих – по 7 очков). Боруссия М, которая чуть позже примет Интер, лидирует с 8-ю баллами.