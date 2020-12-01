"Ювентус – это хорошая команда, они играют у себя дома. Конечно, им нужно больше времени, чтобы отработать все механизмы игры, ведь произошло много изменений. Но я уверен, что футболисты смогут показать хорошую игру и проявить талант.

Ювентус – Динамо: предматчевая пресс-конференция Андреа Пирло

Какая разница между Ювентусом Пирло и Ювентусом Конте? На данный момент Ювентус может играть по-новому, что даже может позволить им выиграть Лигу чемпионов. На поле выйдут футболисты, которые очень умело играют. Впрочем, у них есть проблемы, как и у всех остальных. В частности, команду ослабил COVID-19, плюс играть без зрителей очень сложно. Терять футболистов после каждой игры непросто, но когда-то все это закончится, и Ювентус вернется как одна из топ-команд мира.

Буду ли уделять Роналду особое внимание? Конечно, Роналду очень важен для туринцев, его присутствие "зажигает" всю команду. Он харизматичный, имеет очень большой опыт, его уважают, как Ибрагимовича в Милане, Месси в Барселоне или Левандовски в Баварии. Это тот игрок, который не может не участвовать в игре команды. Повторюсь, он очень важен для Ювентуса. Благодаря тому, что Роналду делает на поле, вся команда чувствует себя увереннее.

Ювентус – Динамо: прогноз на матч Лиги чемпионов

Итальянский чемпионат привлекает много новых, качественных игроков, поэтому за ним всегда интересно наблюдать, как за английской Премьер-лигой или испанским чемпионатом. Я убежден, что итальянский футбол является одним из величайших в мире", – цитирует Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, матч Ювентус – Динамо Киев пройдет 2 декабря в 22:00. После 4-х туров туринцы набрали 9 очков и оформили выход в плей-офф. У киевлян только 1 пункт – столько же у Ференцвароша, который на следующей неделе приедет в столицу Украины на поединок 6-го тура ЛЧ.

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