"Это – бренд Донбасса": в Донецке создали "новый Шахтер"
На оккупированных территориях решили "вернуть" себе историческое название.
В Донецке вернули историческое название ФК Шахтер. Отметим, что этот клуб никак не связан с действующим чемпионом Украины.
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"Это – бренд нашей республики, это – бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть – наши местные. Это тот Шахтер, который был еще при Советском Союзе", – приводит слова генерального директора новосозданного клуба Руслана Чередникова Донбасс Сегодня.
Отмечается, что клуб дебютирует в зимнем первенстве так называемой ДНР, а первым соперником станет Горняк с Комсомольского.
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