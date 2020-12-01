В Донецке вернули историческое название ФК Шахтер. Отметим, что этот клуб никак не связан с действующим чемпионом Украины.

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"Это – бренд нашей республики, это – бренд Донбасса. Здесь играют воспитанники уже республиканских футбольных школ. То есть – наши местные. Это тот Шахтер, который был еще при Советском Союзе", – приводит слова генерального директора новосозданного клуба Руслана Чередникова Донбасс Сегодня.

Отмечается, что клуб дебютирует в зимнем первенстве так называемой ДНР, а первым соперником станет Горняк с Комсомольского.

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