В мотивационной части решения УЕФА отметил, что УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов в Германии, сообщает Футбол News.

В УАФ озвучили главный аргумент УЕФА относительно технического поражения сборной Украины

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола изучает документы и готовит иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. На эту процедуру предусмотрено до 10 дней.

Заметим, что заключительный поединок Лиги наций против Швейцарии так и не состоялся из-за решения местного врача – в сборной Украины было несколько случаев инфицирования COVID-19. По этому 25 ноября Украине присудили техническое поражение. Соответственно, сборная вылетает из высшего дивизиона Лиги наций (А), заняв последнее место в группе со Швейцарией, Германией и Испанией. В следующем сезоне "сине-желтые" будут выступать в дивизионе В.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України