До 6 января болельщики могут выбрать одиннадцатку лучших футболистов.

Криштиану Роналду, Лионель Месси и Рахим Стерлинг / Фотоколлаж из открытых источников

Союз европейских футбольных ассоциаций на своем официальном сайте запустил голосование, по итогам которого будет определена команда года.

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В список вошли 50 футболистов:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико).

Защитники: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммих (все – Бавария), Трент Александер-Арнольд, Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк (все – Ливерпуль), Анхелиньо, Дайот Упамекано (оба – РБ Лейпциг), Хуан Бернат, Преснель Кимпембе (оба – ПСЖ), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан де Врей (Интер), Ханс Хатебур (Аталанта), Серхио Рамос (Реал), Тьягу Силва (Челси).

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Джордан Хендерсон (оба – Ливерпуль), Хуссем Ауар (Лион), Эвер Банега (Аль-Шабаб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман, Леон Горецка, Томас Мюллер (все – Бавария), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес, Йосип Иличич (оба – Аталанта), Кай Хаверц (Челси), Маркиньос (ПСЖ), Марсель Забитцер (РБ Лейпциг).

Нападающие: Эрлинг Холанд (Боруссия Д), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – ПСЖ), Жоау Фелиш (Атлетико), Серж Гнабри, Роберт Левандовски (оба – Бавария), Чиро Иммобиле (Лацио), Харри Кейн (Тоттенхэм), Ромелу Лукаку (Интер), Садио Мане, Мохамед Салах (оба – Ливерпуль), Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

Сделать выбор можно перейдя по ссылке.

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