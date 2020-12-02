Форвард Ювентуса Криштиану Роналду стал лауреатом премии Golden Foot-2020.

ФИФА объявила 11 номинантов на премию The Best 2020

Награда вручается игрокам, внесшим значительный вклад в развитие футбола, по итогам голосования среди болельщиков. Особенность этой награды в том, что победитель оставляет отпечатки своих ног на Аллее чемпионов, расположенной на набережной Княжества Монако.

Кроме Роналду, в этом году на приз претендовали Лионель Месси (Барселона), Роберт Левандовски (Бавария), Серхио Рамос (Реал), Артуро Видаль (Интер), Жерар Пике (Барселона), Мохамед Салах (Ливерпуль), Неймар (ПСЖ), Серхио Агуэро (Манчестер Сити) и Джорджо Кьеллини (Ювентус), сообщает официальный сайт награды.

Также впервые была вручена награда Golden Foot Prestige – ее получил президент Ювентуса Андреа Аньелли за достижения в карьере.

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