Динамо может заплатить серьезную сумму за потенциального новичка из Бразилии
11:17 - Читати українською
Нападающий Фламенго Линкольн близок к переходу в киевское Динамо в зимнее трансферное окно.
По информации журналиста Йонаса Стельман, Динамо является главным претендентом на трансфер Линкольна.
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Называется и возможная сумма трансфера – 30 млн реалов (около 4,7 млн евро) за 80% прав на игрока. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 5,4 млн евро.
К слову, Линкольн сыграл в 20 матчах Фламенго этого сезона, записавщы в свой актив 3 гола и ассист.
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