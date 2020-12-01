Во вторник, 1 декабря, стартовал 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. Отчет о матчах групп А, C и D читайте в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5 тур

Группа А

Локомотив Москва – Зальцбург – 1:3

Голы: Миранчук, 79 (пен) – Бериша, 28, 41, Адейеми, 81

Атлетико – Бавария – начало в 22:00

Группа С

Марсель – Олимпиакос – начало в 22:00

Порту – Манчестер Сити – начало в 22:00

Группа D

Аталанта – Митьюлланд – начало в 22:00

Ливерпуль – Аякс – начало в 22:00.

Отчет матчей группы B Шахтер – Реал Мадрид и Боруссия М – Интер читайте на "Футбол 24" отдельно.

В Москве встречались аутсайдеры квартета А – Локомотив и Зальцбург. Обе команды, по крайней мере, до матча Атлетико – Бавария сохраняли шансы на плей-офф, но как россиянам, так и австрийцам нужны были исключительно 3 очка. Особенно это касалось Зальцбурга, который в 4-х турах набрал лишь одно очко, расписав дома мировую с Локомотивом в первом туре – 2:2.

Именно гостям удалось открыть счет на 28-й минуте. Бериша оказался самым расторопным в суматохе в штрафной Локо и ударом в ближний угол заставил Гильерме капитулировать. Перед перерывом Зальцбург забил во второй раз. Бериша оформил дубль, воспользовавшись ужасной игрой россиян в защите. Во втором тайме Миранчук с пенальти сократил отставание, но почти сразу Зальцбург провел быструю контратаку и отправил в сетку ворот Локо третий мяч. В итоге, 1:3 – австрийская команда одержала первую победу в групповом турнире и поднялась на 3 место. У Зальцбурга 4 очка и домашний матч против Атлетико в последнем туре. Локомотив опустился на последнюю строчку – 3 пункта.

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