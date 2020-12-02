После сенсационной победы Шахтера над Реалом отставание Интера от второй-третьей позиций в группе составило четыре зачётных балла. Такой расклад заставлял миланцев играть против Боруссии М исключительно на победу, ведь даже ничья завершила бы еврокубковую кампанию "нерадзурри" на позорном четвёртом месте. Проблема заключалась в том, что подопечные Антонио Конте до сих пор не выиграли ни одного матча в ЛЧ, а в Гладбахе они ещё и остались без дисквалифицированного Видаля.

Неожиданностью в составе итальянцев стало отсутствие Хакими, вместо которого в основу попал Дармиан. Очевидно, тренерский штаб сделал выводы после провала Ашрафа с Реалом. Марко Розе, в свою очередь, не мог рассчитывать на Бенсебаини, Хофмана и Эльведи, которых сменили Вендт, Лазаро и Янчке.

Интер здорово начал поединок, уже на 6-й минуте создав первый опасный момент – Лаутаро с правого края штрафной дважды стрелял в ближний угол, оба раза попав в Янчке. На 10-й минуте Штиндль уже присел на жёлтую карточку, сорвав очередную контратаку миланцев, а на 15-й Лукаку прорвался по правому флангу и исполнил передачу на линию штрафной. Янг пробил оттуда неточно. В конце концов, давление "нерадзурри" вылилось в заслуженный гол на 17-й минуте: затяжная позиционная атака с комбинацией с участием Лукаку и Гальярдини завершилась пасом на правый край штрафной под удар Дармиану – Маттео пробил низом под ближнюю штангу, а Зоммер пропустил мяч между ног! 0:1!

Ещё через три минуты Лаутаро пытался нарисовать пенальти, однако получил за своё падение жёлтую. На 22-й же классный проход Лукаку в центре мимо двух соперников продолжился закидушкой на Мартинеса и скидкой на Бареллу – Николо с дистанции пробил выше ворот. На 23-й забивать с метра после прострела на дальнюю штангу должен был Гальярдини, но в последний момент мяч сняли с его ноги. Боруссия в этот период ничем не отвечала. Казалось, вот-вот миланцы удвоят своё преимущество в счёте.

Впрочем, к 30-м минутам гладбахцы сумели выровнять ход встречи, а потом они и перехватили инициативу. Это вылилось в шквал моментов: на 35-й минуте дальний удар Лайнера парировал Ханданович, на 36-й он же спас при выстреле Тюрама с левого края штрафной в дальний угол (с рикошетом от Хандановича), а на 39-й быстрая атака Боруссии М завершилась прострелом Лазаро с правого края – Ханданович перехватил мяч. Интер огрызнулся моментом Мартинеса, которому дали дважды пробить с правой половины штрафной, однако первую попытку заблокировал Лайнер, а второй удар вытащил Зоммер.

Когда уже казалось, что Интер уйдёт на перерыв с преимуществом в счёте, Боруссия М сравняла. Получилось здорово: Лазаро на 45+1-й минуте обыгрался с партнёром на правом фланге и исполнил точную подачу на дальнюю штангу, откуда абсолютно одинокий Плеа головой пробил в ближний угол – 1:1! Раздражённый Антонио Конте увёл своих подопечных в раздевалку именно при таких цифрах на табло.

Второй тайм активнее начала Боруссия М, которая захватила контроль над мячом и проводила быстрые атаки. На 51-й минуте это вылилось в угловой, подачу с которого из пределов вратарской головой замыкал Тюрам – Маркусу немного не хватило точности. На 54-й француз мог забивать в результате выхода один на один, но в последний момент разрезную передачу от Плеа перехватил де Врей. Интер огрызался своими стандартами, и постепенно игра свалилась к жесткой контактной борьбе.

Недовольный ходом встречи Антонио Конте на 60-й минуте решил бросить в бой Хакими. Интер тут же добавил в агрессии, едва не забив уже на 62-й: Лукаку перед штрафной принял подачу из глубины и скинул мяч на Лаутаро, а тот убежал от Закарии и выстрелил метров с 22-х в правый угол – "жеребцов" спасла штанга! Закария, вышеший на поле после перерыва, намёка не понял, за что и был наказан на 64-й минуте передачей из глубины на ход Лукаку – Ромелу ворвался на правый край штрафной, качнул Дениса и пробил из-под него в дальний угол. Без шансов для Зоммера. 1:2!

Тренеры обменялись заменами, но перевернуть характер встречи хозяевам не удавалось. Более того: на 73-й минуте Хакими получил передачу на ход по правому флангу, ушел от защитника и прострелил в центр штрафной, откуда одинокий Лукаку расстрелял ворота – 1:3! Казалось, это конец, но на 76-й Санчес потерял мяч под прессингом в центре, после чего Тюрам запустил мяч на правый фланг в ноги Плеа. Алассан оторвался от защитников, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол – 2:3! Впрочем, ровно через минуту добить "жеребцов" мог Янг, которому выпал шанс замкнуть отскок с прострела Санчеса – Эшли стоял в метре от пустых ворот, но не попал по мячу!

Боруссия М, в свою очередь, отчаянно шла вперёд. На 83-й минуте давление гладбахцев таки вылилось в третий гол – это Плеа пробил с линии штрафной в дальний угол после передачи от Лайнера. Впрочем, на траектории мяча оказался Эмболо, который находился в явном офсайде. Арбитр Дани Макели после просмотра видеоповтора был вынужден отменить взятие ворот.

В последние пять минут основного времени и шесть компенсированных игра пошла на встречных курсах. Конкретнее в своих атаках выглядел Интер, но до моментов дело не дошло. В конце концов, дожать миланцев хозяевам так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал первую победу "нерадзурри" в Лиге чемпионов.

После пятого тура в группе В каждый может выбить каждого. Боруссия М лидирует, имея восемь очков в активе, у Шахтера и Реала по семь, а Интер набрал пять зачётных баллов. Шахтеру для выхода в плей-офф необходимо побеждать миланцев, или же играть вничью и надеяться на аналогичный результат в матче между мадридцами и гладбахцами (или на победу Боруссии).