Монзуль официально получила назначение на матч Лиги Европы с участием игроков сборной Украины
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что украинская рефери Екатерина Монзуль будет работать на матче Лиги Европы.
"Бригада наших рефери во главе с Екатериной получила назначение на матч группового этапа Лиги Европы Гент – Слован. Это признание профессионализма и высокого класса подготовки наших арбитров, за что благодарен всем сотрудникам Комитета арбитров УАФ и лично Лучано Лучи", – написал Павелко на своей странице в Facebook.
Монзуль официально получила назначение на матч Лиги наций
Отметим, что в составе Гента выступают сразу трое представителей сборной Украины – Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус.
К слову, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы Гент – Слован состоится 3 декабря, начало встречи в 19:55.
Безус провалился вместе с Гентом – украинец не вышел на второй тайм