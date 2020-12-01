"Бригада наших рефери во главе с Екатериной получила назначение на матч группового этапа Лиги Европы Гент – Слован. Это признание профессионализма и высокого класса подготовки наших арбитров, за что благодарен всем сотрудникам Комитета арбитров УАФ и лично Лучано Лучи", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Монзуль официально получила назначение на матч Лиги наций

Отметим, что в составе Гента выступают сразу трое представителей сборной Украины – Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус.

К слову, матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы Гент – Слован состоится 3 декабря, начало встречи в 19:55.

Безус провалился вместе с Гентом – украинец не вышел на второй тайм