Ліга чемпіонів

Стартував 5-й тур ЛЧ. Донецький Шахтар обіграв Реал на НСК Олімпійський завдяки забитим м'ячам Дентінью та Соломона у другому таймі – відео голів і огляд матчу. "Гірники" знову обіграли команду Зідана та піднялися на друге місце групи B. Щоправда, після перемоги Інтера над Борусією М ці 3 очки "гірникам" ще нічого не гарантували, адже всі 4 комади зберігають шанси на плей-офф ЛЧ.

У випадку поразки в останньому турі у Мілані Шахтар точно не вийде з групи та ризикує не потрапити навіть у Лігу Європи, якщо Реал вдома не програє Борусії. А от перемога над Інтером гарантує українській команді мінімум друге місце та путівку в 1/8 ЛЧ. Нічия, у свою чергу, відправить Шахтар мінімум в ЛЄ – потрібно буде стежити за матчем Реала і Борусії.

В інших матчах Ліверпуль здолав Аякс та виграв групу, Порту теж вийшов у плей-офф, а от Атлетіко втратив перемогу – результати поєдинків 1 грудня.

Київське Динамо лише готується до матчу з Ювентусом, який пройде 2 грудня. Мірча Луческу провів прес-конференцію, на якій відповів на запитання журналістів.

Україна

Швейцарія – Україна: УАФ отримала мотиваційну частину рішення УЄФА щодо матчу Ліги націй, в якому команда Шевченка отримала технічну поразку. Юристи вже готують матеріали для подання скарги у CAS.

Катерина Монзуль офіційно отримала призначення на матч Ліги Європи за участі гравців збірної України.

Динамо може заплатити серйозну суму за потенційного новачка із Бразилії, який має шанс перебратися до Києва вже взимку. Також кияни втратили лідера – Віталій Буяльський вибув до кінця року через перелом ребра.

У Донецьку створили "новий Шахтар" – на щастя, даний клуб жодним чином не пов'язаний з чинним чемпіоном України.

Світ

Колишній капітан мадридського Атлетіко Габі Фернандес завершив кар'єру. Він двічі програв з мадридцями фінал Ліги чемпіонів (обидва рази – Реалу).

УЄФА оголосив імена 50 претендентів на потрапляння в команду року.

Кріштіану Роналду отримав приз Golden Foot-2020 – португалець випередив Мессі та інших знаменитостей.