Главные новости 19 января: Шахтер купил еще одного легионера, Павелко останется под стражей, награды Холанда и Роналду
"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 19 января.
Украина
Шахтер официально подтвердил трансфер дорого новичка.
Гладкий выбрал шокирующий вариант карьеры – экс-форвард сборной Украины вернется в родной клуб на две должности.
Андрей Павелко останется в СИЗО – очередное решение суда.
Динамо сообщило об аренде провального легионера в Европу.
Мир
Интер вышел в финал Суперкубка Италии, деклассировав Лацио – "абсурдный" турнир показал невежество Саудовской Аравии.
Холанд стал лучшим игроком года, Манчестер Сити и Барселону признали лучшими клубами, Роналду пополнил коллекцию наград, выиграв в трех номинациях, Беллингема тоже не забыли – награды от Globe Soccer Awards.
Кубок Испании: результаты жеребьевки 1/4 финала – Барса в Класико, проходной соперник для Довбика и Цыганкова.
Иван Перишич неожиданно вернулся в родной клуб – есть шанс выиграть первое за 19 лет чемпионство.
Украинцы за границей
Трубин провел "сухой" матч за Бенфику – сейв украинца помог погасить пожар и одержать победу.
Украинский хавбек продлил контракт с Борусией Д – воспитанник Шахтера в шаге от главной команды "шмелей".
Русин и Ко не устояли против Халл Сити – дебютный гол хавбека Ливерпуля нанес Сандерленду второе поражение подряд.