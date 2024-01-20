"Футбол 24" презентует дайджест главных новостей за пятницу, 19 января.

Украина

Шахтер официально подтвердил трансфер дорого новичка.

Гладкий выбрал шокирующий вариант карьеры – экс-форвард сборной Украины вернется в родной клуб на две должности.

Андрей Павелко останется в СИЗО – очередное решение суда.

Динамо сообщило об аренде провального легионера в Европу.

Мир

Интер вышел в финал Суперкубка Италии, деклассировав Лацио – "абсурдный" турнир показал невежество Саудовской Аравии.

Холанд стал лучшим игроком года, Манчестер Сити и Барселону признали лучшими клубами, Роналду пополнил коллекцию наград, выиграв в трех номинациях, Беллингема тоже не забыли – награды от Globe Soccer Awards.

Кубок Испании: результаты жеребьевки 1/4 финала – Барса в Класико, проходной соперник для Довбика и Цыганкова.

Иван Перишич неожиданно вернулся в родной клуб – есть шанс выиграть первое за 19 лет чемпионство.

Украинцы за границей

Трубин провел "сухой" матч за Бенфику – сейв украинца помог погасить пожар и одержать победу.

Украинский хавбек продлил контракт с Борусией Д – воспитанник Шахтера в шаге от главной команды "шмелей".

Русин и Ко не устояли против Халл Сити – дебютный гол хавбека Ливерпуля нанес Сандерленду второе поражение подряд.