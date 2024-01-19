Звезда Тоттенхэма неожиданно возвращается в родной клуб – есть шанс выиграть первое за 19 лет чемпионство
Иван Перишич может поменять английскую Премьер-лигу на сказку в родной Хорватии.
Призер двух чемпионатов мира близок к возвращению в родной Хайдук, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Тоттенхэм установил поразительный рекорд результативности клуба
Перишич успел провести 6 матчей за Тоттенхэм в нынешнем сезоне, а затем порвал "кресты" и надолго вылетел. Вероятно, 34-летний хавбек больше не наденет футболку "шпор", поскольку его контракт истекает летом. Лондонский клуб не прочь досрочно отпустить ветерана на родину.
Перишич – воспитанник Хайдука, однако юным переехал во Францию и не успел дебютировать за первую команду. Хорват выступал за такие именитые клубы как Интер, Бавария, Боруссия Д, Тоттенхэм. Сейчас Хайдук идет лидером чемпионата Хорватии и надеется выиграть первое чемпионство с сезона 2004/05.
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