Манчестер Сити и Барселону признали лучшими клубами, Беллингема тоже не забыли – награды от Globe Soccer Awards
Определились все победители престижной премии Globe Soccer Awards-2023.
Ежегодная церемония награждения Globe Soccer Awards состоялась в Дубае сегодня, 19 января. Самую престижную награду забрал Эрлинг Холанд, которого признали лучшим игроком по итогам 2023 года. Впрочем, норвежец не единственный, кто получил приз.
Холанд стал лучшим игроком года Globe Soccer Awards, опередив Месси и Роналду.
Клубы года: Манчестер Сити и женская команда Барселоны.
Лучший тренер года: Хосеп Гвардиола.
Лучший голкипер: Эдерсон.
Лучший полузащитник: Родри
Восходящая звезда: Джуд Беллингем
Лучшая футболистка: Айтана Бонмати
Приз за выдающуюся карьеру: Джон Терри
Приз за выдающуюся тренерскую карьеру: Лионель Скалони
Приз за карьеру игрока: Каземиро
Лучший агент: Жорже Мендеш
Лучший спортивный директор: Кристиано Джунтоли (Наполи, Ювентус)
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