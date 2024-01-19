Бывший нападающий Динамо, Шахтера, Днепра, Карпат и еще ряда клубов Александр Гладкий будет помогать любительскому Авангарду не только на футбольном поле.

Украинский форвард Александр Гладкий продолжит выступления в команде Авангард из Лозовой, сообщает пресс-служба представителя Харьковской области.

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36-летний футболист будет защищать честь клуба не только на футбольном поле, но и как спортивный директор. О сроках и условиях соглашения не сообщается.

Напомним, Гладкий – воспитанник ДЮСШ в Лозовой. На профессиональном уровне дебютировал за Металлист в 2004 году. В Украине успел поиграть в харьковском Арсенале, Шахтере, Днепре, Карпатах, Динамо, Черноморце и Заре. В составе Шахтера трижды становился чемпионом Украины, выиграл два Кубка Украины, три Суперкубка страны и Кубок УЕФА.

За рубежом защищал цвета турецких Ризеспора и Адана Демирспор. Последним его клубом был Черноморец, который он покинул в июле 2023 года. В составе сборной Украины провел 11 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

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